特朗普派錢遇民主黨設限　為大選美國兩黨暗戰

新型冠狀病毒全球肆虐，歐美疫情尤其嚴峻。美國病例周四（19日）已經破萬宗，死亡人數逾200人。疫症全球大流行引發全球股災，美股亦幾度跌至停板，經濟衰退幾乎已定成局。此黑天鵝本來令總統特朗普連任出現暗湧，其在疫情出現之初反應緩慢，坐看事態急速惡化，受傳媒圍剿。不過過去數天其一改態度，積極領導抗疫行動，更以戰時總統自居，自1950年韓戰以來首度啟動《國防生產法》，要求美國企業擴大醫療物資生產。其又頒佈萬億美元之刺激經濟措施，包括給予每名美國成年人1,000美元之支票，引起全國熱議。

不過此全民派錢之方案，在國會內出現攔路虎。計劃阻撓者竟非共和黨中，主張小政府大市場之死硬保守派，而是民主黨眾議院院長佩洛西。佩洛西稱全民派錢之計劃只會令富豪得益，主張引入資產審查，主張貧者可得較多資助，有錢人則排拒在派錢之外，然而此主張卻被批為離地。要知道現時全國各大城市陷入半封城狀態，經濟生產陷於停頓，大部份國民頓失所依，卻尚要應付房租、貸款、生活雜費之重擔。特朗普之全民派錢目的是於兩周之內將應急錢送到每家每戶手中，反而佩洛西架床疊屋之資產審查，將令手續變得繁複，難以解決美國人之燃眉之急，反更加重行政成本。

美國國會眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）於3月13日表示，眾議院將很快通過一項應對「新冠肺炎疫情法案」。（AP）

民主黨被指架床疊屋

早前佩洛西跟財長姆努欽達至跨黨派共識，推出方案保障國人可免費進行病毒檢測、為基層家庭供應食物、為受疫症影響之中小企僱員提供有薪病假等，卻被視為小修小補，對其餘八成之美國打工仔毫無幫助，亦無法承諾援助受感染之國民醫療費用，也沒法回應黨內進步派要求取消大學學債之要求。佩洛西溫溫吞吞之方案，為跟眾議院共和黨人及姆努欽妥協之結果。然而特朗普轉過頭便宣佈大灑金錢，自然令佩洛西不是味兒。在此經濟風高浪急，基層家庭心焦如焚之際，佩洛西提出之資產審查，聲嘶力竭重複着不應派錢給有錢人之意識形態陳腔濫調，的確顯示其在大時代下落後形勢。

美股大瀉、經濟停頓，美國幾乎肯定進入2008年金融海嘯甚至1929年大蕭條之衰退，此時大刀闊斧之革新亟為必要。然而佩洛西依然沉醉於舊時代之共識政治，以小修小補之溫和方案以圖力挽另一場金融海嘯，自是令人失望。此亦跟同為民主黨主流之拜登一樣，當奧巴馬及拜登於金融海嘯期間上台時，動用3,500億美元入市挽救金融業。然而當全國130萬人破產、870萬人失業、1,000萬人失去居所、導致全球經濟崩盤元兇之華爾街孖沙卻安然無恙，甚至躋身卡奧巴馬政府身居要職，財富不跌反升更逐年增加。當時主打「改變」口號之奧巴馬曾承諾會革除華爾街之腐敗，加強金融業監管，最終卻事與願違。

12年過後，美國重臨經濟危機之十字路口，民主黨卻打算以同一方法應對。拜登在初選初期跟華爾街孖沙會面，已曾承諾在其任內一切不會有重大改變。及至疫情大爆發，拜登推出刺激經濟計劃，卻跟佩洛西方案相差無幾。桑德斯提出之全民醫保、免除大學學費、取消學債、綠色新政等諸多改革方案，拜登一概全盤否定，反於辯論中為其任內之億元救市辯護。若其任內金融業再度崩盤，拜登會否再動用納稅人血汗錢拯救華爾街孖沙，答案可想而知。相反特朗普宣稱一旦航空業及波音公司面臨破產要求注資，其亦會明文禁止該等企業買回其庫藏股以自肥，竟巧妙地跟民主黨黨內進步派統一口徑。

拜登3月12日就疫情發表講話，批評政府抗疫不力。（美聯社）

共和黨走民粹經濟？

事實上在大打經濟民粹主義及保護主義的特朗普領導下之共和黨，已漸漸拋開昔日小政府大市場之意識形態枷鎖。在特朗普宣佈每名美國成年公民派錢1,000美元方案前，早有共和黨人提出全民派錢構思，而此人竟是出身華爾街之上流精英階層羅姆尼，足見共和黨之極速轉變。當然特朗普此筆一次性款項無助美國政經結構之改變，其本人亦多次欲廢除奧巴馬醫保、社福保障、削減政府開支、為億萬富豪減稅等，然而其此次突然大幅左轉，甚至比民主黨更左，足見特朗普在意識形態上之靈活度。為爭民粹選票保連任，特朗普亦有可能不惜效法英國之約翰遜，大增政府開支，經濟政策再向左走。

另一邊廂不少美國人仍然對奧巴馬當年入市華爾街，卻對國民厲行緊縮政策之劫貧濟富所為記憶猶新，而拜登正以奧巴馬繼承者自居，又堅持任內不會有重大改變，甚至對任何改革方案悉數否決。在此1918年西班牙流感以來最大型瘟疫、1929年以來最艱難經濟條件、1941年以來最嚴峻國安危機時，民主黨只針對特朗普之「中國病毒」用語涉及歧視。縱然特朗普刻意以批評中國來轉移社會不滿情緒，惟民主黨無法掩飾為中間路線之新自由主義抱殘守缺，亦已跟不上時代挑戰。當特朗普大力扮演戰時總統抵禦「隱形外敵」，又推出一籮籮之全民經濟援助措施，民主黨一直奉為偉大總統之羅斯福角色，或竟遭特朗普搶去？