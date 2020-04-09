【美國大選】桑德斯再次退選　輸不在政綱

美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）退選，拜登（Joe Biden）成為了民主黨代表，在2020年末舉行的大選中挑戰特朗普。儘管桑德斯的退出是可預見的，但他擁有的支持及影響力不容忽視。

美國大選：桑德斯在4月8日公開的片段中，表示自己決定退出選舉，令拜登篤定成為民主黨代表。（Reuters）

現年78歲的桑德斯第二度參與總統選舉，他在2016年首次參選，雖以民主黨身分登記，但實際是獨立派人士。起初桑德斯並不起眼，但逐漸他的聲音愈來愈大，一度成為另一名參選人希拉里（Hillary Clinton）的最大威脅。

4年後桑德斯捲土重來，聲勢要比第一次更凌厲。在2月初桑德斯的支持度比拜登要高，直至3月初的「超級星期二」初選後，才被拜登扭轉。隨着其他民主黨參選人退選改為支持拜登，桑德斯逐漸後勁不繼。

美國大選：攝於4月8日，一個草叢和鐵絲網旁被遺棄，桑德斯的競選舉牌。（Reuters）

《華爾街日報》引述桑德斯的一名高級助手表示，桑德斯是因為疫情未有推遲部分州分的初選，讓桑德斯無法用更多時間部署，決定提早退選。不過桑德斯表示他仍會留在投票名單，他希望能收獲更多黨代表票，讓他可以在8月的民主黨全國委員大會上有更大的影響力。

民主黨更看重的是「打倒特朗普的能力」

桑德斯被視為是一名社會主義者，他的政見雖不受民主黨主流所贊同，但在年輕選民中卻備受歡迎。特別是他要建立一個不分貧富的單一醫療保險制度「Medicare」、免除學生及醫療債務、實行公共大學免費教育等備受基層歡迎。事實在《華爾街日報》與國家廣播公司（NBC）在3月進行的民調顯示，有超過六成的民主黨選民皆對Medicare表示支持。

然而桑德斯不如拜登擁有更廣泛的黑人選民支持，亦非白人精英與中產階層所接受。在民主黨於這次大選中的最大目標———打倒特朗普（Donald Trump）的能力上，桑德斯顯得略有不足。有更多的選民認為，阻止特朗普連任要比參選人的政綱更重要，前副總統拜登更有優勢。