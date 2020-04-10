【新冠肺炎】Bill Gates料美國經濟最快5月重啟　學校秋季復課

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，微軟公司（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）周四（9日）接受美國財經新聞頻道CNBC訪問時表示，相信美國經濟最快在5月底重啟，學校在秋季復課，但經濟可能需要一段較長時間才能重返疫情爆發前的水平。

蓋茨認為，經濟活動一旦在5月底重啟，料由製造業及建築業先行，而在疫苗出現之前，疫情較為嚴重的國家須判斷有哪些活動是可以恢復的。

他預計學校可在秋季復課，惟屆時學生出席率可能很低；同時，由於公眾的生活習慣已經被改變，會盡量減少外出次數，消費也變得相當節儉，故有待確定出現有效的疫苗後，生活才可能回復到較為正常水平。蓋茨表示，完成疫苗的所有研發程序可能須時至少18個月，且不一定對所有人有效。

Bill Gates認為美國經濟最快5月底重啟。圖為2019年11月6日，他在紐約市出席一場活動時發表演說。（Getty Images）

另外，美國財長努欽（Steven Mnuchin）同日接受CNBC訪問時亦預期美國經濟可能在5月重啟。他說，當總統特朗普（Donald Trump）對醫療問題感到滿意，政府將盡一切辦法讓美國公司重新恢復運作及工人復工，並讓企業在這段期間獲得所需的流動資金。

特朗普周四（8日）表示，希望美國經濟以一個「大爆炸」（big bang）的方式重啟，但此前疫情新增的死亡病例需要處於下降趨勢，不過他並未提出經濟重啟的時間表。

（綜合報道）