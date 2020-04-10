【新冠肺炎】日本確診個案屢創新高　東京醫療系統面臨崩潰危機

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本呈迅速上升趨勢，全國確診病例累計達6,268宗。其中東京新增確診人數接連刷新最高紀錄，醫療機構逐漸面臨崩潰的危機。

日本放送協會（NHK）報道，截至當地時間4月10日11時46分，日本確診病例累計達6,268宗，包括日本國內確診個案5,556宗，郵輪「鑽石公主號」712宗。累計119人死亡，其中國內感染108人死亡，「鑽石公主號」11人死亡。

共同社報道，日本4月9日單日新增565宗，創單日新高。東京都和大阪府分別新增181宗和92宗確診病例，均創單日新高。

受新冠肺炎疫情擴大影響，2020年4月7日，包括東京在內的日本多地進入緊急狀態。圖為4月6日，東京地區戴口罩外出的民眾。（AP）

日本首相安倍晉三在7日召開的記者會上說：「依照目前增速，2周後東京的確診人數將達到1萬人，1個月後可能會上升至8萬人。」他還強調：「必須將人與人之間的接觸減少70%至80%。」

不過，仍有聲音批評日本政府「應對過慢」。日本《每日新聞》在8日以2,190名成年人為對象進行的調查顯示，70％受訪者認為「緊急事態宣言過遲」，另有58％受訪者回答「應增加宣布緊急事態的地區」。

美國《紐約時報》引述專家所指，宣布進入緊急狀態其實是默認日本數個月以來的舉措起不到作用。倫敦大學國王學院（King's College London）人口保健研究所學者涉谷健司在接受《紐約時報》採訪時說：「日本已經變得一團糟，目前的確診人數不過是冰山一角。」他還警告，患者人數激增可能會導致東京的醫療系統崩潰。

日本集中治療醫學會數據顯示，日本每10萬人中只有5張重症患者病床，少於德國的30張和意大利的12張。

韓國《朝鮮日報》報道，民間對於日本政府的不信任感與日俱增，「逃離東京」的人群接連不斷出現，不少人前往感染人數較少的地方避難。宣布進入緊急狀態前夕，即4月6日，距離首都圈較近的度假勝地長野縣輕井澤就湧現大量日本外地車輛。以別墅區聞名的栃木縣那須町的度假企業負責人在接受《日本經濟新聞》採訪時稱：「不僅僅是渴望避難的人群，還有打算居家辦公的人也來到這裏的別墅。」