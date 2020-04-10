【美國疫情】傳特朗普擔心連任受影響　要求5月1日前重啟經濟活動

新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延，美國疫情嚴重，確診人數居世界首位。但美國媒體4月10日報道，總統特朗普（Donald Trump）因擔心自己的連任問題，希望在5月1日前「解封」國家，重啟經濟活動。

《華盛頓郵報》4月10日報道，特朗普政府正在推動下個月（5月）重新開放美國大部分地區，這引起衛生專家和經濟學家的擔憂，專家擔心如果美國人在真正消滅病毒之前恢復居民的正常生活，那麼新冠疫情可能會捲土重來。

報道引述知情人士透露，特朗普私下尋求在5月1日之前恢復商業活動的策略。

美國大選將在11月舉行，美國總統特朗普（中）擔心經濟低迷會影響他的連任前景。圖為4月9日他出席記者會（AP）

知情人士稱，在與外部顧問的電話交談中，特朗普甚至提出，希望在本月底之前重開美國大部分地區，屆時聯邦政府有關避免社交聚會和在家工作的建議將到期。知情人士稱，特朗普經常關注失業率和股市數據，抱怨這些數據正在損害他的總統任期和連任前景。

《華盛頓郵報》9日又在一篇報道中提到，據4名知情人士透露，特朗普準備最早於本周宣布成立第二個規模較小的抗疫特別工作組，專門應對新冠病毒帶來的經濟影響，重點是幫助美國經濟。

一位高級行政官員說，這個工作組將由私營部門和政府高級官員組成，包括白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows)、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。兩名政府高級官員說，梅多斯可能會領導這個工作組。