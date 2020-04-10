【新冠肺炎】紐約州再打破單日死亡新高　特朗普籲續保持社交距離

美國紐約州的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，州長科莫（Andrew Cuomo）4月9日表示，當地再多799人死於疫情，連續三天打破單日死亡個案新高，但指入院人數在下降趨勢。

科莫指，疫情已經最少奪走紐約州7067人的性命，情況比2001年911襲擊導致世貿中心內2753人喪生更加嚴重。

他提到目前有大約1.8萬名確診病人留院治療，反映入院率正下降，接受深切治療及使用呼吸機的人數亦減少，指這是當局採取措施的成果。他亦認為，民眾遵守社交距離的指引，令疫情曲線可以拉平，指這是一件好事。不過他強調現時仍未是放寬限制的時候，稱一旦曲線回升，當局就無法應對。

.@OANN A key CoronaVirus Model is now predicting far fewer deaths than the number shown in earlier models. That’s because the American people are doing a great job. Social Distancing etc. Keep going! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020

而在科莫舉行定期記者會前不久，總統特朗普（Donald Trump）於Twitter留言，指一個關鍵的疫情模型下調美國的喪生數目，形容是因為美國人保持社交距離的成效，因此呼籲大家繼續遵守。