【新冠肺炎】特朗普：美國疫情接近頂峰　死亡人數或少於預期

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐美國，單日新增死亡個案逾2,000宗。總統特朗普（Donald Trump）4月10日表示，疫情死亡人數或少於預期，並指美國已經接近達到疫情頂峰。

圖為4月10日，美國總統特朗普在橢圓形辦公室為疫情禱告。（美聯社）

特朗普出席白宮簡報會時表示，美國的新增個案增長速度放緩，路易斯安那州新奧爾良（New Orleans） 和密歇根州底特律（Detroit）的疫情趨向穩定。他指，跡象顯示社交疏遠和居家措施取得成果。

特朗普指，最近較少收到州長緊急要求設備和援助的來電。他形容，美國現時於各個方面的情況良好，包括呼吸器和防護衣物，並且將有載滿飛機的物資運抵。

對於會否重啟經濟，特朗普表示將決定是否延長原定4月底屆滿的社交疏遠指引。他指，將基於事實決定下一步行動，但重申希望重啟經濟。被問到會按什麼指標決定，他回應指是自己的指標。特朗普也提到，將籌組顧問小組，下周公布，負責重啟經濟的事宜。

當日正值受難節，特朗普同日也在橢圓形辦公室出席復活節祈禱會。他表示，雖然美國人無法如往年一樣在復活節相聚，但可以利用這個神聖時刻專注禱告和反思，進深與上帝的關係。他也呼籲美國人向上帝禱告，祈求醫治國家、安慰哀慟的人以及賜予醫護人員力量。