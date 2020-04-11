【新冠肺炎】聯合國安理會首次討論疫情　呼籲各國團結應對

聯合國安全理事會15個成員國4月9日召開視像會議，首次討論如何應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行。安理會會後發表簡短聲明，呼籲各國團結應對疫情。有外交官認為，安理會遲遲未有行動是因為中美角力影響。

「這是一代人的戰鬥」

英國廣播公司報道（BBC）10日報道，聯合國安理會一直陷入僵局，主要是受到中美兩國政治角力的影響。以德國為首的9個非常任理事國上周要求召開安理會。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在會上強調，「抗擊冠狀病毒疫情是一代人的戰鬥，也是聯合國存在的理由。」

2月24日，在瑞士日內瓦，聯合國秘書長古特雷斯（左）在世界衛生組織總部發表講話，稱讚中國人民為盡量減輕疫情造成的負面影響，實施嚴格的防控措施，以犧牲正常生活的方式為全人類做出貢獻。（新華社）

古特雷斯認為，安理會的參與對於減輕病毒大流行對和平與安全所造成的影響至關重要。「在這個焦慮的時刻，安理會發出團結和決心的信號非常重要。」

目前來看，各國雖然對古特雷斯的呼籲表示支持，但相互間的分歧明顯。中國常駐聯合國代表張軍在發言時表示，中方希望國際社會行動起來，積極響應聯合國號召，共同抗擊疫情。美國沒有提到中國，卻表達對其他國家提供的疫情資訊是否「準確」感到擔憂。德國常駐聯合國代表批評安理會迄今為止在應對疫情方面的「沉默」。俄羅斯常駐聯合國代表呼籲各國克服偏見和仇恨，共同抗疫，取消針對發展中國家的制裁。

聯合國安理會會後發布簡短聲明指出，支持秘書長關於冠狀病毒大流行對受影響國家所做的努力，並號召所有受影響國家統一和團結。

法新社報道，目前有2項提案有待討論。其一是北非國家突尼斯代表10個非常任理事國提出，內容呼籲安理會採取「團結合作的緊急國際行動，緩和2019冠狀病毒疾病疫情衝擊」，並要求全球戰事立即基於人道理由停火。決議草案從3月30日開始草擬，只有10個非常任理事國曾經討論。

另一項議案是法國提出，主要呼應古特雷斯的主張，呼籲全球基於人道理由暫停所有敵對行動，對抗疫情。然而，這項提案至今只有常任理事國參與，來自非常任理事國的外交官透露，情況令人感到沮喪。

目前美國是全球確診個案最多的國家。圖為4月7日，美國總統特朗普參加有關新冠病毒肺炎疫情的發佈會。（AP）

疫情背後的中美角力

英國廣播公司報道，有外交官將聯合國安理會在新冠病毒疫情大流行面前的不作為歸咎於美國和中國。在以往應對重大衛生危機如伊波拉和艾滋病毒時，聯合國安理會的參與發揮了重要作用。

法新社也指出，聯合國安理會延遲召開會議，中國以缺乏明確議程為由對開會持保留態度。

華府一直堅持安理會任何行動都要提到病毒起源，引起中方不滿。路透社引述一位不願具名的歐洲高級外交官說，「現在不是討論有關病毒命名的問題。新冠病毒威脅國際和平與安全，安理會早就應該表達自己的立場。」

智庫國際危機研究組織（International Crisis Group）的聯合國主任高恩（Richard Gowan）認為，在中美兩國就病毒起源爭論數周之後，安理會發表一份關於各國有必要合作的簡單聲明對緩和局面釋放出積極信號。