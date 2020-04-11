【新冠肺炎】世衛警告非洲一些國家疫情　數周內攀上高峰

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續蔓延全球多國，其中衛生保健條件普遍較落後非洲，情況令人憂慮。世界衛生組織（WHO）最新發出警告，一些國家的疫情很快登上高峰。

世界衛生組織指出，在一些非洲國家在往後數周疫情登峰之際，區內急需進行更多測試。世衛專家米歇爾・姚（Michel Yao）4月9日在一個面向媒體記者的電話會議中說到，之前4天已看到個案增加1倍。

他說：「如這趨勢持續，以及基於外界從中國及歐洲取得的經驗，一些國家可能面對一個非常大的高峰。」不過他沒有點名指出什麼國家會面對這樣的情況。

非洲的新冠肺炎確診個案數字相對一些國家仍是偏低，累計1.1萬個確診個案，以及累計562人死亡。

世衛組織非洲區域主任穆蒂（Matshidiso Moeti）指出，非洲急需擴大測試能力，並將測試的覆蓋範圍擴至首都以外。

非洲54個國家中，有48個現已有進行測試的能力，但測試通常只限於其首都以及其他主要城市。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦向多國外交人員說：「現在如不提供協助以及採取行動，窮國以及脆弱的社區將會承受大規模破壞。」

他說：「非洲的感染數字現在相對仍細，但它們正在快速增長。」

世衛指出，54個非洲國家中，僅43個國家有深切治療部病床，相比起歐洲每100萬人有4000張同類病床，那些非洲國家是每100萬人僅有5張病床。至於在公營醫療機構中能運作的呼吸機，41個國家合計少於2000部，由此可見該區醫療設備非常缺乏。