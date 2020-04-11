【新冠肺炎】美國防疫高官福奇：疫情曲線在變平

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）指出，就算像紐約這種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「重災區」疫情有趨緩跡象也不能鬆懈。他也趁復活節假期時說：「即使我們處在放假的季節，現在沒有時間放手。」

美國疫情最嚴重的紐約州實施「封城」措施後漸見成效，疫情曲線有趨於平緩的跡象。截至4月9日紐約州新增住院病人數字接連2天減至200人。州長科莫（Andrew Cuomo）10日表示：「整體而言，紐約的曲線在平緩。」

福奇10日在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目《新的一天》（New Day）採訪時稱，美國人須在復活節假期繼續按照社交疏離的指引行事，「因為它在見效，這些緩和的跡象，以及我們看到曲線在變平以及（趨勢）向下，原因正是美國民眾在做的事。」

他說：「像我常說的，現在是時候真的踩油門，因為我們在朝正確的方向走。」

美國新冠肺炎疫情：美國傳染病專家福奇4月10日表示，疫情的曲線在變平並向下是因為美國民眾正在做的事。圖為他當天在白宮出席每日疫情記者會。（AP）

5月1日解禁目標 官員態度保留CNN主播艾利遜・卡梅羅塔（Alisyn Camerota）就美國總統特朗普（Donald Trump）將重新恢復經濟活動的目標定在5月1日。福奇當下快速回答說：「嗯，我已說了很多次，艾利遜，某程度上是病毒決定它（國家重新）開放是否恰當。」

福奇還補充說，現已看到「有利的跡象」，但太早撤走措施會是一個錯誤，以及導致最後回到相同狀況。」他亦建議「開放」要在情況許可的條件下「循序漸進」地進行。

根據美國衛生統計評估研究所（IHME）的模型，包括紐約及新澤西等州的疫情，本周或已過了高峰，但佛羅里達及德州在4月底可能出現最壞的情況。IHME所長默里（Christopher Murray）在接受CNN訪問時說，如果美國在全國水平上、於5月1日前停止這些措施，在模型中可見疫情會在7月時捲土重來。