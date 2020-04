【新冠肺炎】美防疫專家福奇敦促：全球濕貨街市應立即關閉

新冠肺炎(COVID-19)疫情在中國境內出現減緩跡象之際,繼澳洲總理莫里森(Scott Morrison)後,美國政界和衞生界人士亦對中國恢復營運濕貨街市發出警告,其中包括美國頂級傳染病專家福奇(Anthony Fauci)。

福奇是美國家過敏症和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)主任,也是美國白宮新冠肺炎工作組的成員之一。

他在4月3日說,國際社會應協助推動關閉全球的濕貨街市。他指出現時發生的公共衛生危機是該等購物點不衛生的「直接結果」。

圖為4月1日中國武漢一個市場外的水馬路障,民眾則站上椅子跟圍欄內的濕貨街市攤販接觸並購物。(Reuters)

濕貨街市在一些國家並不是常見於日常生活的東西,他鼓勵這些國家一同放棄這種有爭議的商業模式。他在接受霍士新聞網絡的節目Fox & Friends訪問時直言:「我想我們應該直接關閉它們。」(I think we should shut down those things right away.)

他在訪問中沒有點名中國,但指出:「讓我感到困惑的是,當我們有這麼多疾病源自不尋常的人—動物界面時,我們怎麼不就此將其關閉。」他還說:「我不知道還需要發生什麼才能使我們意識到這一點。」