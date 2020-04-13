【新冠肺炎・美國】美媒質問：特朗普還有人性嗎

由於錯過了最佳防控時期，新冠病毒（COVID-19）已經在美國大範圍蔓延。對此，美媒刊文批評特朗普在防疫過程中的表現令人失望。

特朗普在應對新冠病毒疫情時的表現被媒體質疑。（《紐約時報》網站截圖）

美國媒體《紐約時報》中文網4月10日刊發佈魯尼（Frank Bruni）題為《特朗普還有人性嗎？》的評論文章。

文章作者稱，「特朗普前任們的身上，儘管他們有各種疵瑕，但我能感覺到一顆跳動的心，看到一個微微閃光的靈魂。在特朗普身上我什麼都感覺不到，這讓我充滿悲傷，也充滿了一種坦白講我不知道該怎麼處理的暴怒。」

文章作者稱，成千的美國人正在死去，他卻在洋洋得意地吹噓自己有多麼多全神貫注的電視觀眾。美國人面臨着財務崩潰，不知道繼續買食物、付房租的錢從哪裏來，他卻斥責州長們沒有給予他足夠的奉承。他沒有在挑戰面前挺身而出，絲毫沒有。他正在萎縮成一個不存在的東西。

文章作者稱，「出乎我意料並令我心碎的是特朗普持續的，甚至是旺盛的冷漠、傲慢、小氣、刻薄、自戀和唯我，即使是在需要有更高尚表現的這種一生可能只有一次的緊急情況下。在正常情況下，這些特點令人惱火。而在眼下，這些特點讓人徹底崩潰。」

文章作者稱，他在深受其青睞的每日簡報會上說起話來沒完沒了，有時，他似乎並不把正在發生的事情當作一場毀滅性的災難，而是一場明星薈萃的活動。

最新數據顯示，美國感染確診人數已經突破50萬，死亡人數也破記錄，成為全球首個單日新冠肺炎死亡人數超2,000國家。來自worldometers網站4月11日全球實時統計顯示，美國新冠肺炎確診病例突破50萬例，達到501,648例，累計死亡18,666例，累計治癒27,239例。

與此同時，美國有線新聞網（CNN）發佈了民意調查，拜登（Joe Biden）以53％比42％的支持率領先特朗普。

民調顯示，拜登和特朗普的支持率在應對新型冠狀病毒肺炎疫情方面為52％比43％，醫療健保方面是57％比39％，協助中產階級方面57％比38％，拜登在這些議題上均更具優勢。

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