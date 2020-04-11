約翰遜康復良好住院睇《魔戒》玩數獨　未婚妻寄胎兒相為他打氣

英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診感染新冠肺炎後，至今仍然留院，首相府4月11日表示，他的康復情況正取得良好進展。當地傳媒報道，約翰遜已可在醫院玩數獨和看電影，未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）更向他寄上胎兒超聲波的相片，為他打氣。

4月9日在約翰遜留院的醫院附近，有兒童在大樓窗戶貼上多幅畫作與海報，感謝醫護（Getty）

唐寧街發言人4月11日表示，首相康復情況繼續取得很好進展（very good progress）。

英國天空新聞台（Sky News）報道，約翰遜已開始在留院期間玩數獨，又看電影，包括《魔戒》（Lord Of The Rings）三部曲及1987年電影《我與長指甲》（Withnail and I）。但目前未知約翰遜何時出院。

未婚妻寄胎兒相

55歲的約翰遜入院後一直未能與懷孕未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）見面，不過報道指出，西蒙茲每日都會向約翰遜講述最新情況，她亦有在未婚夫留在深切治療部時，發送胎兒超聲波掃描的相片，為他打氣。

約翰遜3月27日確診新冠肺炎，4月5日到倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）留醫，4月6日病情變差轉入深切治療部，幸之後情況好轉，在9日轉回到普通病房。

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