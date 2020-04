約翰遜康復良好住院睇《魔戒》玩數獨　未婚妻寄胎兒相為他打氣

英國首相約翰遜(Boris Johnson)確診感染新冠肺炎後,至今仍然留院,首相府4月11日表示,他的康復情況正取得良好進展。當地傳媒報道,約翰遜已可在醫院玩數獨和看電影,未婚妻西蒙茲(Carrie Symonds)更向他寄上胎兒超聲波的相片,為他打氣。

4月9日在約翰遜留院的醫院附近,有兒童在大樓窗戶貼上多幅畫作與海報,感謝醫護(Getty)

唐寧街發言人4月11日表示,首相康復情況繼續取得很好進展(very good progress)。

英國天空新聞台(Sky News)報道,約翰遜已開始在留院期間玩數獨,又看電影,包括《魔戒》(Lord Of The Rings)三部曲及1987年電影《我與長指甲》(Withnail and I)。但目前未知約翰遜何時出院。

未婚妻寄胎兒相

55歲的約翰遜入院後一直未能與懷孕未婚妻西蒙茲(Carrie Symonds)見面,不過報道指出,西蒙茲每日都會向約翰遜講述最新情況,她亦有在未婚夫留在深切治療部時,發送胎兒超聲波掃描的相片,為他打氣。

約翰遜3月27日確診新冠肺炎,4月5日到倫敦聖托馬斯醫院(St Thomas' Hospital)留醫,4月6日病情變差轉入深切治療部,幸之後情況好轉,在9日轉回到普通病房。

