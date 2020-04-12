【新冠肺炎・疫情】全球逾177萬人染疫　美國死亡人數首超意大利

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破177萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至香港時間12日上午8時04分，全球新冠死亡病例超過10.8萬個，達到108,702個。美國是現時確診病例最多的國家，累計達526,396個，死亡病例為20,463個。

美國：4月11日成為全世界第一個單日死亡個案破2,000個的國家。該國過去24小時新增死亡病例2108個。死亡人數同日首次超越意大利，成為最多確診病例及死亡個案的國家。

據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月12日上午8時04分，全美確診個案新增24,977個，增至526,396個，死亡個案達20,463個，新增1,694個。

根據該校發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月12日上午6時25分，紐約州累計病例181,026個，已超前西班牙、意大利、法國及德國。

紐約州的累計確診病例數目在4月10日超越美國以外的全球國家。該州的個案數目佔全美逾三分之一。

4月11日在意大利米蘭郊區，市民在一間超市外排隊輪候入場時保持社交疏離（美聯社）

西班牙：根據衞生部網站數據，西班牙4月11日新增510個死亡個案，是自3月23日以來單日新增死亡人數最少的一日，累計增至16,353個。確診個案新增4,830個，累計161,852個。累計康復個案達59,109個。

意大利：民防局4月11日公布新增619宗死亡個案，累計增至19,458宗。確診個案增加4,694宗，累計增至152,271宗，確診及死亡個案創下近日新高。累計有32,534人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,497人，減少至3,381人，為連續第8日下跌。

圖為4月10日在印度孟買，工作人員在臨時搭建的醫院噴灑消毒劑（美聯社）

↓↓↓更多全球各地疫情的相片，請點擊放大觀看：

+ 2

日本：東京都4月11日公布新增197宗確診個案，再創單日新高。過去3日單日新增個案數目分別為144宗、178宗和189宗，屢創新高。都內累計確診個案增至1,902宗。

日本放送協會（NHK）報道，截至4月12日上午6時11分，國內新增743宗確診個案，打破單日新高，累計增至6,923宗。當中，該國最多人確診的東京都累計確診1,902個。其次是大阪府，有766個。連同郵輪「鑽石公主號」的712名確診乘客與船員，日本累計病例總共有7,635宗。

該國累計144個死亡病例，包括在國內感染的132人，以及「鑽石公主號」的乘客12人。日本有714人康復出院，加上「鑽石公主號」上的639名乘客和船員，累計康復病例有1,353宗。

🔻點擊圖表觀看日本疫情分佈🔻

↓↓↓想看全球民眾如何面對疫情，請觀看圖輯：

+ 4 + 3 + 2

法國：法國4月11日公布，新增635宗死亡個案，累計增至13,832宗。入住深切治療部的人數連續第二日減少，減少121人，減至6,883人。確診個案增加7,120宗，累計增至124,869宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，該國截至4月10日，過去24小時新增5,323個確診個案，累計增至113,525個。死亡個案新增266個，累計增至2,373個。

新加坡：衛生部4月11日宣布新增191宗病例，全屬本土感染，並且增加3個與外勞宿舍有關的感染群組。累計總病例升至2299宗。

↓↓↓更多疫情下各國民眾生活的相片，請觀看圖輯：

+ 3 + 2

土耳其：衞生部稱4月10日新增4,747宗確診病例，累計47,029個；新增死亡個案98個，累計增至1,006個。確診和死亡人數均創新高。此外在累計確診個案中，有2,423人痊癒。

英國：衛生部門4月10日公布，新增980宗死亡個案，累計增至8,958宗。確診個案增加5,706宗，累計增至73,758宗。

泰國：該國4月10日新增50個確診個案及1個死亡個案，累計確診個案增至2,473個，累計死亡個案增至33個。同時有1,013人已經康復出院。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月10日表示，該國過去24小時新增1,972個確診個案以及122個死亡個案，累計確診個案增至68,192個，累計死亡個案增至4,232個。累計35,465人康復。

圖為4月7日海地Petion-Ville一名乘客看來是因為巴士內部擁擠，只能在它行駛期間踩在梯級上。（AP）

+ 4 + 3 + 2

俄羅斯：危機應對中心4月9日公布，該國新增1,459個確診個案，連續2天創單日新高，累計個案突破1萬個，增至10,131個。死亡個案新增13個，累計76個。

印度：衞生部數據顯示，該國4月9日新增540個確診個案，累計增至5,734個。死亡個案新增17個，累計增至166個。康復人數累計472人。

韓國：中央防疫對策本部4月11日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增30個，當中13個來自首都圈首爾市和京畿道。大邱市則新增7宗。單日新增確診病例原為50名左右，近日出現減少趨勢。全國累計確診案例數增至10,480個。死亡病例新增3個，累計增至211個。康復並解除隔離的病例新增126個，累計7,243個。

對策本部10日表示，境內累計有91宗感染個案在康復並解除隔離後，再次對病毒測試呈陽性反應。慶尚北道奉化郡一家療養院有最多相關個案，院內36名康復病人中，有18人複檢後呈陽性反應。