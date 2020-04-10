【新冠肺炎】約翰遜康復情況理想　可短暫步行

英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月9日從深切治療部轉到普通病房後，康復情況良好，並可以在醫院內短暫步行。

首相府發言人10日表示，約翰遜在休息期之間可以短暫步行，作為復康治療的一部份。他並與醫生交談，感謝整個醫療團隊的照料，同時慰問所有受到疫情影響的人士。

約翰遜在3月27日確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，但他在唐寧街首相府隔離10天後仍有徵狀，包括發燒。由於相關情況持續，他4月5日傍晚應醫生建議，到倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）留醫。

他在6日的病情變差，需轉入深切治療部。英國官員稱他有接受供氧，但並未使用呼吸機，而且神志清醒。約翰遜在深切治療部留醫3天後，在9日轉到普通病房繼續休養。

英國首相約翰遜：英國首相約翰遜4月5日晚首次被送送倫敦聖托馬斯醫院。圖為7日，新加坡商業區一部大電視在播放有關新聞報道，指「隨着首相約翰遜轉入深切治療部，英國面臨領導危機」。（Reuters）

約翰遜的父親斯坦利（Stanley Johnson）表示，兒子感謝國民保健計劃（NHS）的付出，以及來自全國的支持，但他強調兒子仍需休息一段時間，出院後不可即時復工帶領國家。

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而世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日舉行定期記者會時表示，對約翰遜無需再留在深切治療部感到高興，並希望對方早日康復。