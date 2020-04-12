【新冠肺炎】英女王發表復活節文告　相信人類不會敗於病毒

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在4月11日發表復活節錄音講話，感謝全國民眾留在家中避疫，強調大家不會被新型冠狀病毒（COVID-19）擊敗。

這是英女王在位68年以來，首度在復活節發表講話，亦是在一周內第二次向公眾談話。她表示，不少宗教的節日會慶祝光明戰勝黑暗，而且有時大家會點起燭光，例如蛋糕燃點蠟燭，大家聚在一起慶祝生日或家庭紀念日。

她提到，復活節前的周六都會有黑暗降臨，不少基督徒會一同點起蠟燭。而在教堂內，燭光會一個接一個地燃亮，象徵耶穌復活的事蹟流傳至今。

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

伊利沙伯二世指，今年的復活節則與眾不同，大家會保持距離，確保免受疫情影響。不過她強調節日不是因而取消，反而是大家更加需要，形容耶穌在復活節當日重生為信用帶來希望，因此大家可以從此受到鼓舞。

她稱大家不會為新型冠狀病毒擊倒，就算死亡或為不少人帶來黑暗，光明及生命卻更偉大，因此她希望復活節的生命之火可以成為大家面對未來的指引。