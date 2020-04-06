【新冠肺炎】英女王特別講話　感謝民眾留家中　「好日子將來臨」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周日（4月5日）晚發表一次歷史性的全國特別講話，鼓勵人民齊心抗疫，並感謝醫護人員無私付出，呼籲國人自律，保持同理心，強調「好日子將來臨」。

新冠疫情下，英國女王發表講話。圖為2019年12月19日伊麗莎白二世女王在新一屆英國議會開幕式上發表講話。（AP)

英女王說：「我向你們發表講話時，我知道我們正處在一個越來越具有挑戰性的時刻。我們國家的生活遭遇破壞，這種破壞使一些人感到悲傷，許多人遭遇經濟困難，並給我們每一個人的日常生活帶來了巨大變化。我希望在未來的幾年中，每個人都能為他們如何應對這一挑戰感到自豪。自律、安靜的幽默感和同理心仍然是這個國家的特點。」

英女王對在國民保健服務（NHS）一線工作和在關鍵崗位工作的人員表示感謝，「他們無私地履行日常職責來幫助我們所有人，感激你們辛勤的付出，讓我們離回歸正常生活更近了一步。」

她同時感謝民眾留在家中，「在未來幾年，每個人都會以他們應對這次挑戰的方式感到自豪。儘管自我隔離很困難，但是許多不同信仰，甚至許多無信仰的人都會發現，這是一個放慢節奏、暫停和反思的機會。」

憶起二戰時首次全國講話

英女王表示，今次的特別講話，令她憶起1940年二戰時期於妹妹瑪嘉烈公主協助下，在溫莎堡發表了她首次全國講話。（Youtube影片截圖）

英女王表示，今次的特別講話，令她憶起1940年二戰時期於妹妹瑪嘉烈公主協助下，在溫莎堡發表了她首次全國講話，鼓勵因逃難而被逼與父母分開的孩子，而現時不少人也因為隔離或盡量留家而要跟至親分開，雖然分開的感覺痛苦，但兩次這樣做均是正確的；她強調「好日子將來臨」，將會跟朋友及家人再聚，「我們會再見面」──《We will meet again》是一首1939年的英國歌曲，在二戰時期被視為「戰爭歌曲」。

這次是英女王繼位以來第5次在聖誕節以外發表的電視講話，前4次分別為1991年第一次海灣戰爭期間、1997年戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）去世、2002年女王母親去世，以及2012年女王繼位60周年。



截至4月5日，英國新增5903宗確診個案，累計47806宗確診，死亡個案新增621宗，累計共4934人不治。英國王儲查理斯王子（Prince Charles）3月25日宣布確診，已結束7天的自我隔離期，目前健康良好；首相約翰遜（Boris Johnson）早前亦證實確診，至今尚未完全康復。