【新冠肺炎・措施】美國9個州計劃重啟經濟　法國封城令延至5月

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

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美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月13日表示，6個州包括紐約、新澤西、康涅狄格、賓夕法尼亞、特拉華及羅德島的州長同意，組成工作組研究如何協調重啟經濟活動。加州、俄勒岡州、華盛頓州也已達成類似協議，共同為解除社交疏離措施做準備。

法國：總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月13日就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發表第3次電視講話，表示疫情未受控，因此要繼續努力執行防疫措施，宣布全國封城令及限制出行的措施延長至5月11日。

英國：暫代首相職務的外相藍韜文（Dominic Raab）4月13日指，疫情仍未見頂，暫時不會改變限制外出及保持社交疏離等抗疫措施。《泰晤士報》13日報道，藍韜文預計會在16日宣布，將有關封城措施至少延長至5月7日。

奧地利：當地將逐步放寬封城措施，15日起面積達400平方米的數千間商店會重新開門營業，而自5月1日起，購物中心，大型商店和理髮店亦可重開，餐廳和酒店則會在5月中重開。

德國一名女子4月13日騎單車經過哈默一幅有塗鴉的牆壁，上面畫有對護士致敬的畫像，並用噴漆寫出「給真正的英雄」字樣。（AP）

印度：國內為期21天的封城措施預定4月14日結束，預期政府會延長措施直至4月底，惟路透社4月13日引述政府消息稱，當局計劃在4月15日之後，重啟部分關鍵的製造業，以抵銷全國為防止新冠病毒傳播而實施封城所造成的經濟損失。

厄瓜多爾：總統莫雷諾（Lenin Moreno）4月12日宣布，他本人與副總統、部長與副部長的薪水將減半，作為因應疫情措施的一部分。有關措施亦影響包括國會議員在內的州份官員。

澳洲：教育部4月12日宣布，政府將推出名為「高等教育救濟包」的補貼措施，通過撥款資助該國高等教育機構開設網課。授課專業為疫情影響下該國現階段的人手高度被需求的職業，包括護理、資訊科技和科學等。課程按計劃將於5月初開始，為期6個月。↓↓↓想看多國民眾在疫情持續期間生活情況，請點擊放大觀看：

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加拿大：眾議院通過730億加元的工資補貼計劃。計劃項下因疫情損失30%以上收入的公司可以申請政府補貼，支付員工的75%薪酬，以避免公司裁員。計劃持續3個月，公司需每個月申請。計劃還有待參議院通過，並在總督批准後才生效。

西班牙：部分行業如建築業和製造業將可在4月13日復工，政府4月11日就相關放寬措施發出指引，企業必須提供適當的防護裝備，並確保員工之間至少有兩米的空間。當局又計劃未來數天在公共交通樞紐派發1,000萬個口罩，但不會強制民眾戴口罩。

沙特阿拉伯：沙特官方通信社（SPA）4月12日報道，國王薩勒曼（King Salman）已批准延長宵禁，直至另行通知，主因疫情持續在當地擴散。國王薩勒曼3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。

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