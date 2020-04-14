【新冠肺炎】「羅斯福號」一名確診船員不治　解職艦長曾恐50人亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國海軍周一（13日）表示，航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）一名確診船員不治，是該艦首宗死亡個案。

海軍的聲明稱，該名船員於上月30日確診後被安排隔離，上周四（9日）陷入昏迷，隨即被送入醫院的深切治療部，不幸因病毒引起的併發症延至周一身亡。

截至周日（12日），目前停泊在關島的羅斯福號逾585名船員受到感染，另有約4000人上岸接受隔離檢疫。美國海軍合共受感染的人數已近900人，涉及至少4艘隸屬太平洋艦隊的航空母艦，包括羅斯福號、尼米茲號（USS Nimitz）、卡爾文森號（USS Carl Vinson）及列根號（USS Ronald Reagan）。

羅斯福號航母艦長克羅澤早前緊急致函美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船。（Reuters）

羅斯福號的前艦長克羅澤（Brett Crozier）上月底曾撰寫4頁陳情信，緊急要求美國海軍讓艦上全員盡快下船；信件中寫道：「現在並非打仗，艦上官兵不需要犧牲」，又說稱若高層不再迅速行動，恐有50名船員染疫死亡。該信件後來洩露給媒體，克羅澤其後被指違反紀律，遭解除艦長職務。

至於辭退克羅澤的海軍代理部長莫德利（Thomas Modly），上周日（5日）因在羅斯福號上發表講話，稱克羅澤應該知道他的信會洩露給媒體，如果不知道，那麼他就是太天真或太愚蠢，結果受到大量批評。莫德利後來在上周一（6日）發表聲明向克羅澤道歉，並於上周二（7日）辭職。

（綜合報道）