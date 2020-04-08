【新冠肺炎】美羅斯福號風波　麥克弗森接任代理海軍部長

美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）4月7日因航空母艦羅斯福號（ USS Theodore Roosevelt，CVN-71）的爭議請辭。總統特朗普其後決定委任陸軍副部長麥克弗森（Jim McPherson）暫代空缺。

新冠肺炎：美航空母艦羅斯福號爭議中，美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）4月7日辭職。圖為他12月3日出席一個聽證會。（Reuters）

國防部長埃斯珀（Mark Esper）4月7日指出，已接受莫德利請辭，形容對方為自己行為負責，將海軍及水兵放在自己之上，讓羅斯福號與海軍可繼續前進。

埃斯珀獲總統特朗普批准，委任陸軍副部長麥克弗森暫代空缺。特朗普形容事件實屬不幸，又指莫德利請辭是無私。

事件源於羅斯福號艦長克羅澤（Brett Crozier）早前緊急致函美國海軍，要求讓艦上全員盡快下船，以免新型冠狀病毒（COVID-19）疫情擴散。

有關信件被《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）披露後，他遭莫德利解除職務。莫德利4月5日在羅斯福號發表講話，指克羅澤應該知道他的信會洩露給媒體，如果不知道，那麼他就是太天真或太愚蠢。

他的講話被船員錄音並向傳媒披露，莫德利初時堅稱自己的說法，但之後發道歉聲明，稱自己可能用詞不當。