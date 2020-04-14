【新冠肺炎】俄羅斯確診病例不斷上升　專家：大部分患者來自歐洲

俄羅斯新冠肺炎疫情正快速蔓延，當地時間4月14日新增確診病例為2,774宗，是繼4月13日之後再創最高單日增幅。確診人數暴增也宣告俄羅斯的初期防控措施失效。

據俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）13日在有關疫情的視像會議上表示，該國疫情沒有好轉，新增病例愈來愈多，未來幾周將起決定性作用。

普京承認，就疫情而言，「俄羅斯存在很多問題，我們沒什麼可誇的，現在沒有時間放鬆」。普京還表示，如有需要，不排除將動用軍隊協助抗疫。

俄羅斯新冠肺炎應對中心14日公布，單日多2,774人確診，再創單日新高，全國累計有21,002人染疫，死亡人數增加22人，累計170人不治。

俄羅斯新冠肺炎患者人數持續快速增加，首都莫斯科疫情告急。圖為2020年4月13日，在俄羅斯首都莫斯科，戴着防護口罩的執法人員在一個檢查站站崗。（Reuters）

值得注意的是，在防止新冠病毒傳播初期，俄羅斯是最早做出反應的國家之一。早在1月30日，俄羅斯就宣布關閉遠東地區中俄邊境口岸，暫停向中國公民發放電子簽證。

2月，俄羅斯派出軍機從中國撤僑，隨後開始對乘飛機從中國、韓國、伊朗等疫區抵達俄羅斯的乘客進行篩查。儘管及早採取行動防止境外輸入，但俄羅斯依然沒能阻止疫情大規模爆發。

俄羅斯衛生部下屬伊萬諾夫斯基病毒學研究所（Ivanovsky Institute of Virology）的病毒學家Sergey Alkhovsky此前接受《科學》雜誌採訪時提到，到3月，雖然出現社群感染，但俄羅斯的大部分確診患者來自歐洲。

他指出，雖然很早被迫切斷了與中國的人員往來，但俄羅斯對歐洲往來航班的限制措施實施「太晚」，「當時意大利和其他國家已經爆發疫情」。

而中國《環球時報》也在4月13日的社評中指出，「俄羅斯是沒有做好嚴防境外輸入疫情的最新殷鑑」。

社評引述俄方專家分析稱，3月下旬有數以十萬計的俄羅斯公民從意大利、法國、西班牙、英國等西歐國家返俄，而且以莫斯科為終點或經莫斯科中轉的人居多，導致莫斯科成為俄疫情最大的爆發地。歐洲作為世界的樞紐地區之一，俄羅斯人對那裏的防範難度遠高於之前他們防範中國方向的情形。