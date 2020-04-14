新冠肺炎｜內地新增89宗病例：79宗俄羅斯輸入　廣東再有本土病例

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據國家衛健委今日（14日）通報，內地昨日（13日）新增89宗確診病例，其中86宗為境外輸入病例，3宗為本土病例（廣東3宗）；無新增死亡病例；新增3宗疑似病例，均為境外輸入病例（上海2宗，內蒙古1宗）。

黑龍江省牡丹江市綏芬河市方艙醫院施工改造已完成，生活物資已進場，醫療設備也已調配到位，設置床位580張，隨時可以啟動。圖為方艙醫院外觀。（中新社）

黑龍江昨日新增境外輸入確診病例79宗（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例65宗），均為中國籍，從俄羅斯輸入，由綏芬河口岸入境。該省目前已累計報告境外輸入確診病例326宗。

廣東新增6宗境外輸入確診病例

廣東昨日增境外輸入確診病例6例，其中廣州報告4宗（來自美國2宗，英國、柬埔寨各1宗），深圳報告2宗（來自柬埔寨、巴西各1宗）。全省已累計報告境外輸入確診病例189宗。廣東同日還新增境內確診病例3例，其中廣州報告2宗（通過隔離點和醫療機構發現），佛山報告1宗（通過醫療機構發現）。福建昨日也新增1宗境外輸入新冠肺炎確診病例。

國家衛健委的數據顯示，境外輸入現有確診病例905宗（含重症病例37例），現有疑似病例72宗，累計境外輸入確診病例1464宗，累計治癒出院病例559宗，無死亡病例。

在無症狀感染者方面，內地昨日新增無症狀感染者54宗，其中境外輸入無症狀感染者5宗；當日轉為確診病例67宗（境外輸入66宗）；昨日解除醫學觀察46宗（境外輸入9宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者1005宗（境外輸入237宗）。

昨日新增治癒出院病例75宗，重症病例減少5宗。目前現有確診病例1170宗（其中重症病例116宗），累計治癒出院病例77738宗，累計死亡病例3341宗，累計報告確診病例82249宗。

（綜合報道）