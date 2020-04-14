【新冠肺炎】中國援助亞美尼亞英文標語引土耳其不滿　中方回應

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球肆虐，中國對亞美尼亞物資援助的一句英文標語，將有爭議的阿拉拉特山（Mount Ararat）當作亞美尼亞所有，意外捲入亞美尼亞和土耳其的領土爭端，土耳其對中國表示不滿，中方正私下斡旋此事。

中國官媒《環球時報》4月14日報道稱，該報13日從了解內情的人士處獲悉，中方已就此事與土耳其方面溝通，表明該物資上的文字「應以中文為準」。

報道稱，上述知情人士還說，土方肯定很了解外交層面的操作程序，一些土耳其媒體人也跟他交換過意見，他們均認為在各國共同抗疫的當下，出現這樣的事情絕非中方故意而為，「不排除是第三方公司或機構技術層面的翻譯瑕疵，畢竟中國地方政府、民間不太清楚這座山的歷史也情有可原。」

報道稱，中國人民大學-聖彼得堡國立大學俄羅斯研究中心副主任王憲舉13日表示，阿拉拉特山的歸屬是個歷史問題，中國對此不持立場，不參與他國之間的爭論。

4月8日，中國援助亞美尼亞的抗疫物資由亞政府一架伊爾-76運輸機運抵亞首都埃里温（Yerevan）。但是在送給亞美尼亞的醫療物資包裝英文標語中，中方把土耳其與亞美尼亞有爭議的阿拉拉特山（土耳其稱阿勒山），當作比喻中國與亞美尼亞友誼的象徵，該標語的中文寫道「高山之巔，長江之濱」，英文寫道「願我們的友誼比阿拉拉特山高、比長江長」。

土耳其方面對該標語以存在爭議的阿拉拉特山作為亞美尼亞的象徵表示不滿。土耳其外交部發言人要求中國就此澄清。法國國際廣播電台（RFI）報道，中國駐土耳其大使鄧勵一方面表示會在調查後把結果轉達土耳其，又說中方只在紙箱寫中文，內容沒有提到阿拉拉特山，英文內容是後來被加上的，中國完全尊重土耳其主權和領土完整。

但土耳其媒體Takvim則認為中方說法並非真實，報道上傳貨物在機場卸貨時的畫面指「令人反感的文字（在中國）在裝貨時就已印好。」

阿拉拉特山靠近土耳其、伊朗、亞美尼亞三國交界處，距伊朗邊境約16公里，距亞美尼亞邊境約32公里。土耳其與亞美尼亞的歷史恩怨始於第一次世界大戰期間及戰後，阿拉拉特山地區多次被割讓、佔領，曾隸屬於包括亞美尼亞在內的不同國家。1923年蘇聯與土耳其簽訂條約，將阿拉拉特山劃給土耳其。但許多亞美尼亞人仍認為此山為其所有。