韓國如期周三國會大選　疫情期間執政黨支持率升　預料可取勝

韓國國會大選即將在4月15日舉行，是次大選被視為是文在寅政府的成績表，亦是兩年後總統大選的前哨戰。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）成為大選的主要議題。

韓國大選：攝於4月15日，李洛淵在首爾鐘路落區拉票，爭取支持。（Reuters）

雖然韓國疫情仍然持續，但政府未有因疫情延後大選。韓國國會共有300席，文在寅所屬的共同民主黨佔120席為最大黨；前朴槿惠所屬政黨解散後，重組後的未來統合黨佔92席為最大在野黨。雙方在選舉中均打出防疫牌，爭取支持。

選舉焦點：首爾鐘路區

選舉焦點集中在首爾鐘路區，共同民主黨的前總理李洛淵，與未來統合黨代表黃教安的對決。外界估計兩人將會參加2022年舉行總統大選，因此這次的選舉被視為總統大選的前哨戰。

韓國大選：攝於4月11日，最大在野未來統合黨代表黃教安舉行造勢大會，爭取支持。（Reuters）

根據最新民意調查，執政共同民主黨預料可與左翼正義黨共取得150席以上。儘管文在寅政府被批評上任以來無法解決韓國經濟、年輕失業率持續高企、任用備受爭議的曹國為法務部長等，但因政府成功控制疫情，文在寅支持度回升至54.4%高位，為17個月以來新高。

受到疫情影響，不少民眾早已提早投票，令事前投票的比率達26.69%創新高，韓聯社報道指，此或會影響投票結束後發布的票站調查結果。