【新冠肺炎】聯合國：疫情假新聞危及生命

聯合國教科文組織（UNESCO）4月13日稱，與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情相關的虛假資訊正在全球蔓延，且正在危及生命。世界衛生組織（WHO，簡稱：世衛）網站就列出一些傳言，並作出澄清。

聯合國教科文組織傳播與信息政策和戰略事務負責人貝格（Guy Berger）表示：「那好像幾乎沒有一個領域不受新冠肺炎危機中的虛假資訊影響，範圍從病毒的起源，到未經證實的預防和治療（方法），包含政府、企業、知名人士和其他人的回應。」

他又稱，並不是每個散布不實信息的人都是出於惡意在這樣做。 好心人也在不加掩飾地傳播可疑內容。但他警告說，無論出於何種原因，結果都是相同的。

新冠肺炎疫情：聯合國4月13日指，與疫情有關的假新聞危及生命。世衛在網站上闢謠稱，乾手機不能有效殺死新冠病毒，為預防感染新冠肺炎，應經常用肥皂和水洗手或使用酒精搓手液。圖為3月18日，新西蘭基督城國際機場一個告示牌，提醒民眾洗手（Getty）

隨人們對疫情的恐懼增加，這種假資訊氾濫的現象已經開始危及生命。有些人在出現病徵後，嘗試用一些未經證實的藥物或方法，希望讓自己治愈。這些謠言包括飲烈酒或讓自己暴露在高溫、寒冷的環境下可以殺死病毒。

世衛網站更新的「傳言和事實」專頁，就列出一些網絡流言及闢謠，當中包括：

全身噴灑酒精或氯能殺死新型冠狀病毒嗎？

不能。使用氯與酒精能有效進行表面消毒，但噴灑或塗抹此類物質無法殺死已進入體內的病毒，還會對口腔和眼睛的粘膜或者衣物有害。

紫外線消毒燈能殺死新型冠狀病毒嗎？

紫外線燈不應用於手部或其他皮膚部位的消毒，因為紫外線輻射會導致紅斑（皮膚過敏）。

5G移動網絡不會傳播COVID-19

病毒不能通過無線電波或移動網絡傳播。COVID-19正在許多尚無5G移動網絡的國家傳播。感染者通過咳嗽、打噴嚏或說話時濺出的呼吸道飛沫傳播COVID-19。人們也可能會在觸摸被污染的物體表面後觸摸自己的眼睛、嘴巴或鼻子而受到感染。

若想了解更多，請看世衛網站「傳言和事實」專頁。

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