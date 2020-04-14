【新冠肺炎】日本國會議員擬主動減薪兩成

共同社報道，日本朝野政黨已在4月14日基本達成共識，擬自5月起的一年之內，國會議員減薪兩成。

報道稱，自民黨和立憲民主黨的國會對策委員長4月14日在國會內舉行會談，雙方基本達成議員在未來一年減薪兩成的共識，之後將力圖早日完善法律，力爭在5月實施。自民黨國對委員長森山裕表示「非常嚴峻的狀況正在持續，國民正在受苦。國會也與國民患難與共很重要。」

立憲民主黨國對委員長安住淳也稱「各企業在相當程度上減薪或陷入經營困境，稅收也將減少。我們當然必須以身作則。」

日本疫情未受控制，單在東京，4月14日再增加161人確診。圖為日本首相安倍晉三4月7日在國會發言時（Getty）

議員薪水每月約9.3萬港元

目前日本國會議員的每月薪水為129.4萬日圓（約9.3萬港元），另有其他津貼等。

共同社報道，國會議員曾在2011年3月日本大地震後的半年期間制定特例法，每月減薪50萬日圓（約3.6萬港元），在2012年5月起的兩年間也曾因消費稅調升問題而減薪。

在新冠肺炎疫情下，多個地方的領袖與議員減薪，例如印度政府4月初表示，總理莫迪（Narendra Modi）、內閣部長及所有國會議員由4月起減薪30%，維持至少一年；新加坡的高官與國會議員也有減薪。

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