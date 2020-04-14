中國航母遼寧號穿行宮古海峽　日本防相嚴詞斥責北京

中國航母編隊日前穿行宮古海峽，引發日本方面強烈不滿，日本防衛大臣河野太郎當地時間4月13日更是借出席在東京舉行的一場會議之機，對中國軍事活動予以激烈斥責。

中國遼寧艦航母編隊在當地時間2020年4月11日穿行宮古海峽引發日本強烈不滿。圖為執行遠海訓練任務的中國殲-15艦載戰鬥機在遼寧艦着艦。（新華社）

日本放送協會（NHK）報道稱，河野太郎13日夜晚，在東京參加通訊社相關團體舉辦的會議上發表演講。

他在演講中提及中國航母編隊11日穿行宮古海峽，言語中表達了不滿，「面對中國軍機，從去年開始自衛隊戰機緊急升空次數有所增加。當前正是全球需要合作對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之際，我認為這（中國航母穿行宮古海峽）太不像話了。」

河野太郎還說：「（中國船隻）進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）的情況在增加，中國持續對日本西南島嶼施加軍事壓力。希望日本國民能清楚認識到這一狀況，同時也必須讓世界能看到這一點。」

據日本共同社報道，日本防衛省11日發布消息稱，確認到中國海軍航母遼寧艦等6艘艦船當天下午4時左右穿行宮古海峽，南下駛向太平洋。上述艦船未進入日本領海，也沒有危險行為。這是繼2019年6月後遼寧艦再度通過該海域，為第4次。

共同社稱，日本防衛省3月26日在陸上自衛隊宮古島駐地部署了地對空、地對艦導彈部隊。中國軍艦的此次航行也有可能是針對部署導彈部隊的示威行動。未發現艦載機在艦上起降。自衛隊繼續進行警戒監視。