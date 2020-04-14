IMF預計今年全球經濟萎縮3%　大蕭條以來最差

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國際貨幣基金組織（IMF）4月14日發布新一期《世界經濟展望報告》，預計2020年全球經濟將萎縮3%，為20世紀30年代大蕭條以來最差的經濟衰退。

新冠肺炎疫情令全球經濟停擺，多國經濟均遭受重創。

新冠肺炎疫情在全球迅速擴散。（AP）

自美國疫情爆發後，當地發布全國緊急狀態，多州政府宣布停工、要求人民留家，讓全國經濟活動陷入停頓。美國全國經濟研究所4月13日發表報告，預測美國經濟可能會在2020年下跌11%，若成真將是美國自戰後以來最大的經濟收縮。

中國經濟也因為疫情導致的工廠大規模停工，交通出行受限制，影響工業生產，工業增速大幅下滑。2020年1至2月工業增加值按年下降13.5%，大幅不及預期增長1.5%。與2019年12月同期相比回落20.4個百分點，創下歷史最低水平。

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