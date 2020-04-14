【新冠肺炎】美國疫情未見頂峰　就急於重啟經濟？

美國新冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有漸趨平穩跡象，總統特朗普表示現時正準備在5月1日重啟經濟。美國自3月實施限制措施以來，經濟活動陷入停頓。不過現在急於重啟經濟，會是正確選擇嗎？

新冠狀病毒肺炎：特朗普在4月13日的記者會上，說明正制定重啟經濟政策，最快5月1日就會實施。攝於4月13日，白宮記者會上。(Reuters）

自美國疫情爆發，發布全國緊急狀態以來，各地政府宣布停工、要求人民留家，讓全國經濟活動陷入停頓。美國全國經濟研究所4月13日發表報告，預測美國經濟可能會在2020年下跌11%，若成真將是美國自戰後以來最大的經濟收縮。

因此，特朗普政府希望能盡早重啟經濟。特朗普表示美國經濟一旦重啟後會有「強烈的反彈」，對此充滿信心。

新冠狀病毒肺炎：攝於4月13日，紐約布魯克林，一名身穿全套保護服的醫護人員，站在救護車旁。（Reuters）

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美國疫情才剛趨平穩

然而，這會是合適的時機嗎？美國疫情雖然漸趨平穩但未見頂峰，截至13日美國確診人數增加2.66萬人，死亡人數增加1535人，增長速度仍處於高水平。即使到了5月，相信與「疫情受控」仍有一定距離。

而更重要的是，因疫苗和特效藥仍然未成功研發，要控制疫情很大程度在於檢測上。美國疫情初期被指測試效率太低，以致無法阻止病毒在社區散播。但即使到了今天，測試仍然不夠廣泛。

美國廣播公司（ABC）報道，美國現時已為全國每164人進行了一次測試，相比韓國每98人進行一次測試仍然偏低。據美國衛生及公共服務部4月3日發表的報告，全國有超過300間醫院表示檢測工具「嚴重不足」。意味目前美國社區可能仍存在隱形患者，當社區活動恢復時或傳染他人，讓疫情再度爆發。

同時放寬限制是循序漸進的，政府不可能一下子讓全國民眾所有人復工，消費者亦需要時間重拾信心。如今天遭受打擊最大的旅遊業，消費者不可能立即就去坐飛機，去旅行，去消費。這不單只是美國，在疫情過後，全球各國的經濟需要一段時間才能完全復甦。