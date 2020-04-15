【新冠肺炎】特朗普稱有絕對權力決定一切　科莫：美國沒有皇帝

美國各地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情開始平穩，市場憧憬當地的經濟活動或可提前開放，總統特朗普（Donald Trump）4月13日強調，重啟經濟由他決定，不過隨即惹來多個州長批評，當中紐約州長科莫（Andrew Cuomo）14日表明不會在情況未明朗下，遵照聯邦政府要求重開紐約州的命令，更形容「美國沒有皇帝」。

在何時重啟經濟問題上，美國聯邦政府與各州似乎出現了新的矛盾。特朗普13日強調，國家可能最快在5月1日重啟經濟活動，稱總統有一切權力。不過紐約等6州州長則宣布採取「協調」措施、籌組特別小組，研究重啟經濟、開放學校的計劃。

科莫14日接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時表示，「如果特朗普命令我以危及本州人民公共健康的方式重啟，我是不會這樣做。」

科莫表示，雖然是否重新開放是由特朗普決定，但認為對方應提出一個計劃。科莫指出，任何這類命令都將引發州與聯邦政府之間的憲法挑戰，並將訴諸法庭。他之後接受全國廣播公司（NBC）訪問時則再談到聯邦政府與州之間的關係，稱不知道特朗普所指的絕對權力是指甚麼，指國家有憲法保障，美國沒有皇帝，因此認為總統並非擁有絕對權力。

科莫在記者會上再次強調「美國沒有皇帝」的說法，不過他指特朗普有意引起罵戰，強調自己無意參與其中，呼籲對方放下政治成見，一同抗疫。