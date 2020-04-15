【新冠肺炎】韓國應特朗普要求交付病毒試劑　美國務院感謝援助

美國總統特朗普（Donald Trump）3月25日與韓國總統文在寅通電話時，請求對方提供新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）快速檢測試劑盒。韓國4月14日出口最多能夠進行60萬次測試的檢測試劑盒到美國。美國國務院表示感謝。

新冠肺炎疫情在美國迅速蔓延，對試劑盒等產品需求暴增。圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）展示對新型冠狀病毒的實驗室檢測試劑盒。（AP）

美國國務院發言人指，試劑盒已經從韓國開始空運，4月10日至15日期間抵達美國，並對韓國援助美國抗疫表示感謝，形容韓國是「關鍵盟友」。發言人指，美國政府從兩間韓國私人企業採購合共60萬次測試的試劑盒，並透過美國分銷商從另一間韓國公司採購能夠進行15萬次測試的試劑盒。

路透社4月13日引述首爾官員報道，美國聯邦緊急措施署貨機當地時間4月14日晚上10時30分運送物資離開。韓國外交部長康京和接受法蘭西24電視台（France 24）訪問時確認報道，指雙方已經簽署合約，試劑盒隨時準備就緒。

官員表示，首批試劑盒將交付給美國政府，並由美國政府支付貨款。另外一批合共最多能夠進行15萬次測試的試劑盒也將於近期出口，通過本地零售商銷售。官員也指，聚合酶連鎖反應試劑盒將由三間3月獲得美國食品和藥物管理局初步許可的韓國公司提供。

官員拒絕透露向美國供貨的公司名稱。不過另一名知情人士透露，其中一間公司為OSANG Healthcare，將提供30萬個測試。