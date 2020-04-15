【新冠肺炎】韓國國會大選登場　民眾要戴手套投票兼保持1米距離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多地繼續蔓延，在疫情之下，韓國4月15日如期舉行國會選舉，為防票站成為病毒傳播的地方，韓國政府出動各種招數，包括選民投票前要消毒雙手並戴上手套等，至於隔離中的選民，則有特別投票時間等安排。

韓國中央選舉委員會表示，在選舉前一天已經完成逾1.4萬處票站的防疫工作。選民投票當日要在門口量度體溫，排隊時要與其他選民保持1米以上距離，投票時要消毒雙手並戴上手套。

選民體溫如果高於攝氏37.5度，將獲安排到特設的投票間，在完成該次投票後，票站人員會立即為投票間消毒。

票站人員會戴上醫用手套和口罩，要定時確保票站空氣流通。全國251個點票站在14日已完成消毒工作，有發燒或呼吸道徵狀的人在15日會被禁止入內。

隔離選民獲特別安排

韓國目前約有5萬人正在接受隔離。這班隔離中的選民，他們的投票時間會獲特別安排，不會與其他選民重複。他們如果未有出現發燒或咳嗽等徵狀，將獲准在15日於有衛生官員伴同下，從隔離設施前住投票站，期間禁止使用公共交通工具。

他們當日下午5時20分起可以外出，但必須在6時前抵達票站，在指定位置等待被帶到臨時投票間，投票後要在晚上7時前返回隔離設施。

確診患者可以選擇在4月10日前往專為他們而設的票站投票，或透過郵寄方式在3月28日前投票。