【新冠肺炎】日媒諷中共「不能道歉的黨」　中國駐日使館表示不滿

日本《讀賣新聞》駐中國總局長竹內誠一郎4月12日發表題為〈「不能道歉的黨」的作繭自縛〉的文章，批評中國共產黨處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的手法。中國駐日本使館發言人4月14日回應，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，《讀賣新聞》發表評論文章，妄稱中國在應對新冠肺炎（COVID-19）疫情過程中措施不當、信息不透明，甚至公然詆譭中國共產黨，污衊中國政治體制，對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，在此次抗擊疫情過程中，也正是因為有了以習近平總書記為核心的中國共產黨的強有力領導，中國政府和民眾才能齊心協力，有效控制住疫情擴散。他指，「中國共產黨的執政合理性、中國人民對中國共產黨的衷心擁護，絕不是個別媒體能夠質疑和改變的。」

發言人也提到，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明和負責任態度，第一時間向世界衛生組織（WHO）和相關國家通報疫情，同世界各國分享新冠病毒基因序列，積極開展疫情防控專家國際合作，向有需要的國家提供醫療援助，相關做法得到國際社會普遍積極評價。

中國外交部發言人趙立堅4月13日在例行記者會上，也回應有關報道。他批評文章罔顧事實，惡意攻擊中國政府和中國共產黨，充斥對中國的無知、偏見和傲慢，是對國際社會包括日本民眾對華認知的嚴重誤導，完全違背新聞職業規範、道德和基本良知。

讀賣新聞：中共統治依賴不會犯錯的「無謬神話」

竹內透過《讀賣新聞》的文章指出，習近平政府對疫情的處理，讓疫情被批是「人禍」。因為中共在疫情發生初期封鎖資訊，延遲呼籲民眾提防，導致國內外疫情擴大。文章引述中國政府相關人士透露，政府認為李文亮的悲劇是「每個國家都可能會發生的小挫折」，淡化事件。

竹內表示，中共體制當然不是像古代王朝那樣受神託付，也不是經由選舉受人民信賴，支撐中共統治正當性是靠不會犯錯的統治「無謬神話」，如果認錯，很可能導致中共體制崩潰，所以中共對這點很敏感。