【新冠肺炎・美國】特朗普：部分州5月前或可重啟經濟

美國總統特朗普（Donald Trump）於4月14日舉行的白宮例行記者會上再次表示，部分州有可能在5月1日前重啟經濟。但美國部分州長及專家有不同意見。

美國總統特朗普在4月13日的白宮記者會上回應美國多名州長的抗議，強硬宣稱其總統的權力是「絕對」的。（AP）

特朗普14日表示，相信部分州可透過解除社交疏離的限制，於5月前重啟經濟。他指，重啟經濟的計劃接近完成，短期內將會與50個州的州長會面，並授權州政府自行制定重開時間表。特朗普13日強調，重啟經濟的決定是總統的權力，態度強硬。

特朗普表明將在5月1日重啟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響受阻的經濟活動，但紐約等6州州長則宣布，將採取「協調」措施、組建特別小組，研究重啟經濟的相關計劃，與聯邦政府似乎出現了新的矛盾。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）在4月14日接受美國全國廣播公司（NBC）電視台訪問時表示「我們沒有皇帝」，因此「總統沒有絕對的權力」。再被問及如何應對特朗普下令恢復經濟活動時，科莫明確表示他會拒絕，並稱「州政府和聯邦政府將面臨憲法挑戰」。

美國康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）4月14日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，特朗普不應再使用「語言手榴彈」（verbal hand grenades）破壞政府應對疫情的努力。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）4月14日接受美聯社訪問時指，美國未有所需的檢測和追蹤程序，重啟經濟需要實行有效率和可以依賴的措施，但現時未是時候。對於特朗普提出5月1日重啟經濟的目標，福奇認為對於美國很多方面是「有點過份樂觀」，同時提到任何社交疏遠措施都必須逐步解除，而非一步到位。