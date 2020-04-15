美國7名議員致函譚德塞　要求世衛提交疑助中國隱匿疫情資料

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，美國總統特朗普（Donald Trump）4月14日宣布暫停向世界衛生組織（WHO）撥款，美國國會多名議員同日則要求WHO提交協助中國隱匿疫情的資料。

美國目前是全球感染新冠病毒肺炎和死亡人數最多的國家。圖為4月13日，美國總統特朗普參加有關疫情發布會。（Reuters）

美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）等7名國會議員致函世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求譚德塞在內的多名高層，提供有關新冠病毒肺炎疫情的電子紀錄、書面資料等內容，還有從中收國到的有關冠狀病毒的數據，以及WHO對疫情進行研究的資料等，以便日後國會可能舉行聽證會。

美國國會議員在信中還要求譚德塞說明以下問題：包括WHO人員最早是何時抵達中國調查疫情、誰與中國共產黨協調應對疫情，以及是否有任何領導階層人員獲得工資以外的經濟補償。

這些美國國會議員還表示，美國納税人資助WHO，國會議員有責任確保納税人的錢被明智地使用。

在這之前，特朗普14日宣布，將暫停美國給WHO的年度預算，批評WHO未能有效的在新冠肺炎疫情中扮演領導角色。特朗普指出，美國在疫情初期已經對中國實施旅遊限制，但世衛反對華府的措施，令其他遵從世衛建議的國家持續對華開放邊境，加快疫情蔓延全球。