【新聞教室】美國暫停撥款　因世衛反應遲緩偏袒中國？

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布暫停向世界衛生組織（WHO）撥款，指責世衛應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情遲緩，偏坦中國。以下是世衛在處理疫情爆發期間更清晰的時序。

新型冠狀病毒肺炎：攝於2月28日，世衛舉行每日記者會，提高疫情警報至最高水平。（Getty）

世衛自12月後的反應

根據世衛公布的時間表，中國在2019年12月31日，正式宣布武漢出現疫情。世衛在1月1日成立緊急事故管理支援團隊（Incident Management Support Team／IMST），並開始著手制定應對指引和政策。

世衛在1月10日，根據過往應對嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，發出第一個疫情相關指引。在1月14日，世衛表示病毒可能有限度出現人傳人。

在1月20日、23日及30日，世衛派出專家小組前往中國，並與中國官員會面。中國鑑於疫情爆發嚴重，23日起陸續封鎖武漢等湖北城市。

世衛在2月3日，再發布針對貧窮國家預防新冠病毒的新指引，並於2月11日舉行論壇，邀請全球400多名專家出席，討論病毒研究及疫情狀況。

2月16日至24日，世衛聯同美國、德國、加拿大、日本等專家，組成特派團再度前往中國，與當地衛生工作者和科學家會面。

2月28日，世衛把疫情警報提高至最高的「非常高」，呼籲其他國家做好疫情即將在全球爆發的準備。

至3月11日，世衛正式宣布新冠肺炎已在全球流行。

美國指責中國在疫情爆發初期，即2019年11月、12月間企圖隱暪隱情，世衛以至世界各地在當時對病毒不知悉，而特朗普自己是在1月22日才就疫情發表首次講話。

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世衛偏袒中國？

除特朗普外，日本及台灣亦曾指責世衛偏袒中國，間接造成疫情在世界各地蔓延。日本副首相兼財務大臣麻生太郎，一度稱世衛是「中國衛生組織」，批評世衛與中國密切關係。

根據世衛資料，2020年至2021年世衛總預算為50億美元。中國撥款佔約3%，美國則佔約15%。若單純以資助金額而言，中國在世衛影響力遠低於美國。

有指世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國特別友好，其中包括得到中國支持。譚德塞在2017年，在投票中以133比52票高票當選，接替陳馮富珍成為世衛總幹事。不過除了中國外，主要支持譚德塞的是大量非洲國家。

自譚德塞當選以來，與中國最有密切關係的新聞，是2019年5月，世衛正式把中醫納入國際疾病分類（ICD），惹起爭議。有批評指中醫草藥未經毒性與致癌性檢測，增加療效不確定性。部分中藥材取自動物，被質疑是變相鼓勵動物器官交易。

在新冠肺炎疫情爆發後，世衛在前往中國視察、武漢宣布封城後，譚德塞1月23日表示「中國分享疫情及時，及時採取相應措施，展現相當高的透明度。」顯示譚德塞當時相信中國在分享疫情訊息的透明度，並肯定中國的抗疫措施。然而期後證明病毒的傳染力比預想中更高，以至世衛期後不斷升級疫情警報。

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