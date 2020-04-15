IMF預測各國2020年經濟增長率：中國1.2%　美國負增長　印度最高

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，給全球經濟發展帶來巨大衝擊，國際貨幣基金組織（IMF）4月14日預測，許多國家經濟將在2020年出現負增長，中國和印度則將保持正增長。

IMF在4月14日在官網發佈2020年4月《世界經濟展望》報告，稱新冠疫情將嚴重影響全球所有地區的經濟增長，2020年全球經濟將萎縮3%，衰退程度遠超2008年國際金融危機引發的經濟下滑，為上世紀30年代大蕭條以來最糟糕的全球經濟衰退。

IMF對世界各國和經濟體2020年的GDP增長率做出了最新預測，其中，美國為-5.9%、歐元區為-7.5%、中國為1.2%、印度為1.9%。

IMF指出，新冠肺炎疫情正在世界範圍內給人們造成高昂且不斷增加的成本。為了保護生命，使醫療體系能夠應對這一疫情，需要實施隔離、封鎖和廣泛的關閉，以減緩病毒傳播。因此，衛生危機正對經濟活動產生嚴重的影響。

IMF對世界各國2020年的GDP增長做出了預測。發達經濟體中，美國為-5.9%、歐元區為-7.5%、日本為-5.2%、英國為-6.5%、加拿大為-6.2%。新興市場和發展中經濟體方面，中國為1.2%、印度為1.9%、俄羅斯為-5.5%、巴西為-5.3%、南非為-5.8%、低收入發展中國家為0.4%。

IMF稱，假設疫情在2020年下半年消退，防控措施可以逐步取消，各國的政策支持會幫助經濟活動恢復正常。預計在2021年，全球經濟將增長5.8%，中國的GDP增長預測為9.2%，美國和歐元區為4.7%。