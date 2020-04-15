77國集團與中國：呼籲國際金融機構採取措施　促進全球經濟復甦

77國集團主席、圭亞那常駐聯合國代表坦帕（Michael Rudolph Ten-Pow）在4月14日舉行的24國集團第103次部長和州長會議上，代表77國集團及中國發言。他讚賞世衛組織（WHO）在應對疫情方面的主導作用，並呼籲國際金融機構加強與國際社會合作，促進全球經濟復甦。

77國集團4月14日文章稱，坦帕對世衛組織進行了讚賞，他表示，77國集團及中國讚賞世衛組織在協調疫情大流行防備和應對方面發揮的主導作用，讚賞聯合國系統、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行集團和捐贈夥伴為幫助發展中國家應對疫情而採取的特別措施。

坦帕表示，發展中國家既面臨新冠肺炎大流行，也面臨不斷發展的經濟危機，在加強公共衛生措施，以及財政及貨幣政策應對措施之間進行全球範圍內的協調，是一件有必要的事。

坦帕呼籲，無論是發達國家還是發展中國家，都應該團結一致地遏制新冠肺炎並減輕其影響。圖為4月9日的北京上班高峰期，人們紛紛戴著口罩防疫。（AP）

世衛組織應帶頭確保各國政府獲得適當的技術指導和信息，以及足夠數量的必備醫療設備和物資，以遏制新冠肺炎的傳播。

國際金融機構應發揮至關重要的作用，與國際社會合作，採取包括通過削減關税和消除貿易壁壘，特別是針對藥品和衛生用品的貿易壁壘在內的有效措施，以維持全球金融市場和供應鏈的穩定，以便促進貿易暢通無阻，促進全球經濟復甦。

國際金融機構還應使用包括減免債務、增加流動性在內的現有所有手段，在更大程度上靈活地加快對發展中國家的支持。

另一個重要挑戰是，應該確保目前用於減輕疫情影響的注意力及資源，並未削弱《 2030年可持續發展議程》中規定的發展中國家長期發展所需的注意力及資源。相反，國際應對措施應是一種整體的應對措施，將可持續發展的三個方面——經濟，社會和環境充分結合，包括2030年議程的目標以及實現這些目標的方式。官網文章稱，77國集團由134個成員組成，是廣大發展中國家在聯合國聯合的國際組織。官網列出的成員國名單中已將中國包括在內。

中國外交部官網2019年12月文章強調，中國不是77國集團成員，但一貫支持其正義主張和合理要求，與其保持良好合作關係。