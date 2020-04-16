【新冠肺炎】特朗普周四公布重開經濟措施　揚言以休會通過人選

美國總統特朗普（Donald Trump）4月15日表示，當地的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情已經過高峰，他會在16日公布重開經濟計劃，更揚言以休會方式通過白宮任命人選。

特朗普在白宮的記者會上稱，根據數據顯示，美國的新型肺炎疫情的高峰已經過去，指大家仍要保持警覺之餘，政府的進取抗疫策略明顯奏效。他亦表示會在16日公布重開經濟的新指引。

另外特朗普提到或會運用憲制權力，要求國會休會，或在疫情中重開，以通過白宮提名的官員人選。他批評部分提名人選要等待數年才獲確認通過，指國會每周都為政府設下限制。

對於疫情方面，他指加拿大的情況有改善，稱可能會首先重新開放邊境。有記者問到為甚麼美國的人口佔全球4%，但在疫情中的喪生人數卻佔整體數字的兩仍，特朗普反問大家是否真的相信中國的數字，強調華府一直公布事實，形容部分國家隱瞞事實，情況非常糟糕。

他亦被問到病毒可能來自武漢的細菌實驗室，之後被帶到濕貨市場的說法，稱暫時不會作評論，但華府正詳細調查，之後才會表態。

據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至4月15日，美國共有634,975宗確診個案，28,326人身亡，51,770人康復。