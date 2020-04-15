【新冠肺炎】特朗普暫停向世衛撥款　比爾蓋茨：這很危險

美國總統特朗普（Donald Trump）4月14日指世衛（WHO）處理新型冠狀病毒（COVID-19）疫情不力，宣布停止向世衛撥款。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）之後在社交網站表示，在世界衛生危機期間停止向世衛提供資金，聽起來很危險。

新冠肺炎：微軟創辦人蓋茨指出，在世界衛生危機期間停止向世衛提供資金，聽起來很危險。圖為他2019年11月在紐約一場活動上演講。（Getty）

蓋茨同日在Twitter表示，世衛的工作減慢新冠肺炎傳播速度，若有關工作停止，將無其他組織可替代。他又指世界需要世衛，形容現在比以往任何時候都更需要世衛。

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

特朗普表示，美國非常關注華府對世衛的慷慨是否用得其所，指如果對方一早讓專家到中國調查，疫情或不會演變成現在的模樣。他批評世衛發布中國的錯誤資訊，導致無數人因為這個錯誤決定喪生。特朗普強調，美國會繼續與世衛合作，推動對方採取有意義的改革。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）對特朗普決定表示支持，更稱世衛「雙手沾滿鮮血」。

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