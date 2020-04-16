【新冠肺炎】馬克龍：中美英同意全球休戰　相信普京也支持

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月14日晚間接受法國國際廣播電台（RFI，法廣）直播專訪，表示為了共同對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，已經得到聯合國三個常任理事國領導人支持全球休戰計劃，相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也會支持。

馬克龍表示，中國國家主席習近平、美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）已經同意全球休戰，認為俄羅斯總統普京也將會完全同意。中國、美國、英國、法國和俄羅斯為聯合國安全理事會常任理事國。

普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月15日對美國有線新聞網絡（CNN）回應指：「非常可能，專家層面已經正在籌劃，俄方外交官員正在協調，之後將會加入。一旦工作完成，獲得其他國家通過，相關聲明將出爐。」

馬克龍：建議暫緩非洲償還債務

馬克龍在法廣專訪也談到疫情中的非洲債務問題，稱協調非洲抗疫的四項行動、主軸之一，關係到經濟和財政領域。

馬克龍建議暫緩償還債務，意味不再支付利息，讓非洲國家得到喘息的機會，由債權人來分攤債務，「也許我們可以使所有人都同意這個想法。」馬克龍表示，將盡力說服債權方逐步減免非洲債務，因為這是道義和人道主義問題。

馬克龍指出，4月15日晚上，二十國集團（G20）的財長會議必須採取行動，「無論如何，我們要把所有的政治資本都用於這個暫緩非洲債務的行動上。這會影響巴黎俱樂部的成員，中國、俄羅斯、海灣所有經濟體和大型多邊捐助者都會涉及其中。這在全球也是首次。」

法廣記者繼續問到，中國是非洲最大的債權國，擁有目前非洲40%的債務，是否曾經和習近平談到暫緩甚至免除債務的問題。

馬克龍回答說，他沒有和習近平談到這個話題，但他很清楚非洲對中國領導人的重要。他也深信，對中國國家主席來說，非洲當今的局勢足以證明減緩債務的重要。他表示，希望在幾天或幾周後可以召開的G20會議上提到議題，否則，法國將與中國在雙邊框架下進行相關交流。