【新冠肺炎】美國多位州長呼籲民眾繼續戴口罩

美國有近3.1萬人死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），多州州長開始謹慎地為民眾規劃疫情下的生活，其中包括在公共場所遮蓋臉部或戴上口罩。這種戴口罩的生活會成為「新常態」。

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康涅狄格州（Connecticut）、馬里蘭州（Maryland）、紐約州、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的州長都下令或建議居民，在未來數周各地解除封鎖後要戴上口罩。

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）說：「假如你要進入公共場所，且無法保持社交距離，那就要有一個口罩，並戴上它」。

新澤西州（New Jersey）和洛杉磯（Los Angeles）上周實施類似的命令，堪薩斯州（Kansas）州長凱利（Laura Kelly）在14日亦建議民眾要遮蓋臉部。

加州（California）州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，在加州這個全國人口最多的州，所有居民在未來一段時間，於公共場所時都可能要戴上口罩。

康涅狄格州長拉蒙特（Ned Lamont）也呼應兩名州長的說法，稱人們的生活會回歸正常，這將會是「新常態。」