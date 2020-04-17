【新冠肺炎】德國總理默克爾表示將全力支持世衛組織

德國總理默克爾（Angela Merkel）16日在參加七國集團領導人視像會議時呼籲加強國際合作，共同抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，並表示德國將全力支持世界衛生組織。

德國政府在七國集團領導人會議後發表聲明説，默克爾在會上表示，只有全球對新冠疫情採取有力和協調的應對措施，才能戰勝當前危機。

聲明説，默克爾表達對世衛組織的全力支持，並表示德國還將全力支持與應對疫情有關的其他國際合作項目，包括流行病防範創新聯盟和全球疫苗免疫聯盟等。

聲明説，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提議5月初為資助新冠病毒疫苗研究召開網絡認捐會議，默克爾對此表示支持。默克爾還強調，國際社會對幫助非洲抗擊疫情負有特別責任，應該對非洲國家迅速給予支持。

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由德法兩國發起成立的「多邊主義聯盟」16日就新冠疫情召開外長視頻會議，德國、法國、意大利、西班牙、加拿大等24國外長在會後發表聲明説，將全力支持世衛組織領導和協調全球抗擊疫情。

德國外長馬斯（Heiko Maas）在會後説，世衛組織是當前抗擊新冠疫情的核心機構。現在弱化世衛組織，就好比將飛行員扔出正在飛行的飛機，是一種不負責任的行為。

美國總統特朗普（Donald Trump）14日宣布，美國暫停資助世衛組織，並稱美國作為世衛組織的主要讚助方，有責任對世衛組織在疫情中的行為問責。此舉招致國際社會和美國國內專業人士的批評。