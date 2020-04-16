【新冠肺炎】停止資助世衛　特朗普做法無理

作為全球主要公共衛生機構的世界衛生組織受到針對，究竟有利還是妨礙各國對抗新冠肺炎疫情？這本來無須多此一問，但有些人就是喜歡與常識作對。美國總統特朗普日前以「偏幫中國」、「抗疫失職」為由，宣布暫停向世衛撥款60至90日，結果招致輿論譴責。疫情仍未結束，各國應當衷誠合作，退一萬步，即使美國不願合作亦不應節外生枝，妨礙世衛履行職責。

世衛一半經費都是靠坊間募捐，例如蓋茨基金會的年度捐款便以億計（美元，下同），一半經費來自成員國撥款。計及兩類來源，美國是世衛的最大單一「金主」。根據世衛在2018至2019年的預算，美國提供4億（佔預算15%），遠較英國的2億多、中國的8,600萬為多。特朗普若然在90日檢討後果真決定「閂水喉」，必然會對世衛造成一定程度打擊，不只影響應對今次疫症，也可能影響應對伊波拉、小兒麻痺症等工作。英國醫學期刊《刺針》雜誌主編霍頓（Richard Horton）批評這等同「反人類罪」（a crime against humanity）；長年投身慈善事業的微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）亦批評，特朗普在世界比以往更需要世衛的當下暫停撥款是危險的。

平情而論，自疫情爆發以來，世衛不少決策都值得商榷。例如它沒有在1月23日（同一日武漢封城）宣布疫情為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），直到30日才宣布，遭質疑反應過慢；它在3月11日宣布疫情「大流行」（pandemic）後，未有參照東亞地區有成效的經驗，遲遲未發指引鼓勵民眾戴口罩，亦是一大失誤。若有失誤當然可在疫情完結後作出檢討，若有官員犯錯亦可作出相應處分，但這並不足以合理化特朗普「閂水喉」的草率舉動──公共衛生只會因此出現更大缺口，不單會影響美國等發達國家，更會損害第三世界國家福祉。

美國疫情失控 特朗普難撇責任

如今特朗普決定對世衛處理疫情的手法展開調查，擺出一副「判官」的模樣，但這並不能掩蓋其自身無能。應對疫情需要世衛協調，也需要各國政府主動籌謀，但美國在這方面可謂完全失敗。《紐約時報》報道，1月下旬西雅圖傳染病專家Helen Y. Chu提議對冠狀病毒進行測試，卻遭聯邦和州政府拒絕；即使到了2月底，特朗普依然淡化疫情，聲稱要以處理流感的方式處理新冠肺炎。種種錯誤疊加，最終導致美國疫情一發不可收拾。

特朗普「懲罰」世衛，估計是要轉移國民對其本人的不滿，這種自私的政治操作其實也是其一貫作風。無論是退出《巴黎氣候協定》，還是撕毀「伊朗核協議」，種種事例都證明這位主張「美國優先」的總統無視國際道義。國力愈強責任就愈大，特朗普一錯再錯，只會進一步稍弱美國的領導力，令更多人對這個超級大國更感到不齒。