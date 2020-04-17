【新冠肺炎】日本向每戶派兩個「安倍口罩」　尺寸太小被指無用

日本首相安倍晉三宣布全國進入緊急狀態的同日，全國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案突破萬宗，東京都單日確診個案屢創新高，疫情未有緩和趨勢。政府4月17日起向全國每戶家庭派發兩個布口罩，不過口罩尺寸太小，被市民質疑無用，安倍政府抗疫政策再次「甩轆」。

日本政府4月17日起向全國5,000萬戶家庭派發可重用的布口罩，疫情嚴重地區優先，計劃5月內全部送出。政府3月已經向療養院和社福設施的職員和院友派發每人1個口罩，合共派出1,300萬個，保護容易受到感染的長者。政府派發的布口罩有不同種類，取決於不同供應商。安倍出席國會會議時配戴的布口罩便是其中一款。

日本首相安倍晉三配戴的布口罩便是其中一款向全國派發的布口罩，只能勉強遮掩口鼻，尺寸較小。圖為4月16日，安倍出席政府抗疫會議。（美聯社）

尺寸太小 得物無所用

坊間對於政府派口罩的做法卻幾乎一面倒抱懷疑態度。共同社4月10日至13日進行民意調查結果顯示，76.2%的受訪者對派口罩的做法「不予肯定」。日本人不滿的其中一個原因，便是口罩尺寸太小，成效遭質疑。

《每日新聞》報道，東京都一間課餘設施的30多歲男職員接受訪問時指，口罩的綁繩摩擦着他的耳，感到痛楚。他表示，對一般成年男子來說，口罩尺寸太小，所以男職員都戴自己的口罩。另一名在千葉縣一間傷健人士中心工作的40多歲男子也表示，布口罩清洗過後會縮水，戴上口罩後很難說話，因為口罩太小一直掉下來。他認為，傷健人士很難一直乾淨地重用口罩。

政府為了派口罩耗資466億日元。有市民質疑同樣的金額都可以建醫院，而且布口罩自己也能做。有護理人員直言，他們需要的是外科口罩而非布口罩。有市民也說：「或許會有人得到幫助，但也有許多人不會使用吧。成本效益很低。」

安倍口罩學：每戶只得兩個真的夠用？

其實早在4月1日安倍宣布派口罩的時候，市民已經質疑成效，並笑稱政府派發的是「安倍口罩」。當時安倍仍然拒絕宣布進入緊急狀態，很多人認為口罩數周後才到手，無助迅速阻止疫情擴散，而且每戶只得兩個，根本不夠用。

日本人普遍不滿安倍政府的抗疫表現。除了反應慢半拍之外，安倍在Twitter上載在家悠閒喝茶的片段也引起爭議。網民批評，其他人努力抗疫時，安倍的影片中的悠閒是種奢侈，讓人不禁要問「你以為自己是誰」。安倍夫人安倍昭惠先後外出賞櫻和參拜神社也被批評。