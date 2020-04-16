【新冠肺炎】日本知名男主播富川悠太確診　電視台關閉3日消毒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，日本朝日電視台自上周四（9日）出現首宗員工確診個案後，在短短7日內再多3宗確診，當中包括新聞節目《報道Station》的43歲男主播富川悠太；有見及此，電視台將於本月17日至19日關閉，進行全面消毒。

主播富川悠太於本月3日出現發燒症狀，後來退燒，5日後他感覺呼吸困難，但仍繼續工作，延至上周五（10日）才前往醫院求診，醫生認為他可能受感染，於是安排他住院及接受病毒檢測，結果在上周六（11日）確診。他在醫院發表聲明稱，自3月底便沒有參加聚餐及外出採訪，不知如何被感染。

有網民表示，富川悠太上周二（7日）報道新聞期間多次咳嗽，沒想到他竟然確診；有人批評朝日電視台和富川悠太每天都在報道疫情，竟如此缺乏危機意識；另有意見認為，這段期間若出現發燒症狀就應自主隔離，而正正因為有很多像富川這樣的人，才導致東京疫情嚴峻。

朝日電視台周三（15日）再有兩名與富川有工作密切接觸的男員工確診，電視台在官方網站宣布，為了阻止疫情擴散，決定進行全面消毒，期間除了與《報道Station》節目製作的相關人員外，一般工作人員禁止進入公司；另外從下周一（20日）開始，公司不會接受外賓到訪。

▼疫情下的日本

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（綜合報道）