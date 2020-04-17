【新冠肺炎・美國】2000醫護人員赴紐約救援的見聞

美國目前是全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最為嚴重的國家，而紐約市則是美國最為嚴重的地方。美媒報道，全美上下有近2,000名醫生前往紐約參與救援。

《華爾街日報》4月16日報道，近2,000名醫生、執業護士、醫師助理及麻醉註冊護士將自己的時間和技能捐給紐約市健康及醫院。醫生和專家們來自40多個州。

紐約市健康及醫院負責門診護理的副總裁朗（Theodore Long）表示，過去幾周，數百名醫生和專家已經被安置到紐約市的11家醫院系統中。

朗說，為了讓這些醫生等儘快參與工作，紐約市在一個多星期前對招募和安置志願人士的過程進行了全面改革，並在一天內確認他們的資格。最初的系統既複雜又低效。新系統使人們更容易參與到醫護工作中來，如果有需要，他們現在更容易獲得免費的住宿及交通安排。

朗說，大多數提供服務的人——醫生和專家——都是志願人士，因為很難通過職介機構找到深切治療部護理醫生和專家。

朗說，最需要的是深切治療部醫生。

55歲的神經外科醫生鮑爾（Ray Baule）來自北卡羅來納州，現在他在皇后區埃爾姆赫斯特醫院的深切治療部參與救助工作。該報道稱，當他聽說埃爾姆赫斯特是新冠肺炎爆發的中心時，他就知道自己要離開（前往救助）。

鮑爾稱自己不後悔來紐約，能夠以這種方式提供幫助是「一劑強心針」。他說：「這是我們一生的危機。」「我真的能夠幫助那些真正絕望的人。」

該報道還提到紐約醫學學院的醫生薩萊諾（Judith Salerno），現在她被安排在曼哈頓的貝爾維尤醫院。現年68歲的薩萊諾有老年病學和臨終關懷方面的經驗，因此，她被分配到醫院的特護病房，負責照顧最危重的病人。

薩萊諾說，她是醫生和病人家屬的中間人，與病人家屬溝通，幫助他們決定護理目標。

另外，薩萊諾描述了她看到的景象：許多病人不太可能活下來。病人的數量和嚴重程度是她從未見過的。有的病人甚至需要插管數周。現在的病人生病了，身體很快就垮了。她還提到，並非所有患者都是老年患者。許多病人走進急救室，家人都很困惑，原來健康的人很快就病入膏肓。

薩萊諾說，每天工作8小時是她職涯中的最累的時候。她說，晚上回家時，她的兩個女兒會問她白天的情況，但「她們從不問我細節。」