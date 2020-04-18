【新冠肺炎】英國成立專責小組加速研發和生產疫苗

英國政府4月17日宣布成立專責小組負責研發和生產疫苗。小組成員包括阿斯利康製藥（AstraZeneca）和韋爾科姆基金會（Wellcome Trust）的代表，21個新研究頂目將從1,400萬英鎊的撥款取得資金。

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專責小組將由首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）和副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）共同率領，負責監管疫苗研發的規則和產量，確保研發成功後可以盡快大規模生產。

商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）表示，英國科學家已經盡快研發可以對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗，拯救和保護國民的生命，政府將堅定支持科學家的努力。

牛津大學（Oxford University）科學家研發的疫苗已經投入生產，預計9月面世，目標是製作100萬劑，不過測試仍然未證實疫苗效用。葛蘭素史克（GlaxoSmithKline Plc）和賽諾菲（Sanofi SA）的疫苗則最快2021年下半年面世。英國政府未有為疫苗研發提出預期的時間表。