【新冠肺炎】世衛組織：70種疫苗正在研發　中國進度領先美國

全球的新冠肺炎（COVID-19）確診人數還在不斷上升，疫苗成為人類戰勝這場疫情的關鍵因素。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，全球共有70種疫苗正在研發之中。

彭博社4月12日報道，根據WHO的數據，目前全世界有70種新冠病毒疫苗正在研發中，其中三種已經進行了臨床試驗。

WHO的文件顯示，3種已進行人體測試的疫苗中，進度最領先的是由康希諾生物股份公司和北京的軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的，該疫苗的實驗已經進入第二階段。另外兩種分別由美國製藥公司莫德納（Moderna Inc.）和伊諾維（Inovio Pharmaceuticals Inc.）開發。

誰能率先開發出新冠肺炎疫苗，誰就在這場抗疫之戰中佔得先機。（Reuters）

康希諾生物股份公司3月表示，已獲得中國監管部門的批准，可以開始其疫苗的臨床試驗。莫德納公司在今年3月獲得了美國監管部門的批准，跳過了常規疫苗開發需要進行的多年動物實驗階段，可以迅速進行人體臨床試驗。而伊諾維公司是上周開始疫苗臨床試驗的。

根據WHO的文件，美國大型製藥公司輝瑞（Pfizer Inc.）和法國製藥公司賽諾菲（Sanofi）開發的疫苗也已經進入了人體臨床試驗之前的階段。

該報道稱，疫苗是控制新冠病毒的最有效方法，現在，世界上很多大大小小的製藥公司都開始了疫苗的研發。業界希望疫苗能於明年上市，而通常的疫苗上市需要10年至15年。

WHO總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月表示，新冠疫苗有望18個月內「準備好」。這已是創紀錄的高速。

譚德塞4月6日說，世衛組織有望本周內宣布一項加速新冠疫苗研發和生產的「大型方案」。他8日又透露，來自世界各地的130名科學家、資助者和製造商簽署了一份聲明，承諾與世衛組織合作，加速開發針對新冠病毒的疫苗。