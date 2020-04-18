【新冠肺炎・美國】洛杉磯逾200人上街反居家令

美國加州洛杉磯4月17日有民眾示威，抗議政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情頒布的居家令。警方稱，有超過200人在亨廷頓灘（Huntington Beach）聚集。

美國新冠肺炎疫情：美國加州洛杉磯亨廷頓比奇4月17日有民眾示威。圖為一名示威者舉起一塊紙牌，上面寫着「新型冠狀病毒是謊言」。（AP）

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這場抗議活動由Patriette Decals發起，這個Facebook專頁發帖呼籲人們在當天下午1時至3時出席「為自由遊行」（March For FREEDOM）。當天1時前，已有數十名示威者在街頭聚集，之後人群逐漸壯大至有200多人。他們手持美國國旗和標語牌，又大叫「U.S.A」。示威期間，大部分抗議人士沒有保持安全社交距離，也沒有戴口罩。

有份示威的布朗（Nicole Brown）稱：「我們的自由已（被人）從我們身邊奪走，人們被鎖在家中。」另一名示威者多伊爾（Paula Doyle）則表示：「我只想回復正常（生活）」。

美國是全球疫情最嚴重的國家，根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月18日下午1時20分，美國確診個案為702,164宗，死亡個案為37,054宗。